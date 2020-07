Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia annonce la création d'une co-entreprise avec BAIC en Chine Reuters • 24/07/2020 à 10:44









24 juillet (Reuters) - FAURECIA SE EPED.PA : * S'ASSOCIE EN CHINE À BAIC POUR L'ACTIVITÉ SEATING * CE PARTENARIAT SERA CRÉÉ SUITE AU RACHAT PAR FAURECIA DE LA PARTICIPATION DE 50% DE BEIJING BAI DAS AUTOMOTIVE SYSTEM CO., LTD. À DAS CORPORATION * LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION INTERVIENDRA APRÈS OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES EN CHINE * ANNONCE AVEC BAIC LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE CO-ENTREPRISE À 50-50 EN CHINE Texte original: https://bit.ly/3eTTMwc Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées BAIC MOTOR -H- Tradegate -5.84% FAURECIA Euronext Paris -1.88%