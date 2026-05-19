Fatima Berral nommée Présidente du Conseil

d’administration de Mint

Une nomination qui marque l’entrée de Mint dans une nouvelle étape stratégique

Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce la

nomination de Fatima Berral en qualité de Présidente du Conseil d’administration, en

remplacement de M. Erick Gay, qui continuera à accompagner Mint en tant qu’administrateur.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans la transformation et la croissance de sociétés

technologiques, Fatima Berral apporte à Mint une expertise rare : celle d’une dirigeante ayant

piloté des cycles complets de croissance dans différents environnements, sur des marchés B2B

à fort potentiel.