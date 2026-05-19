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Fatima Berral nommée Présidente du Conseil d’administration de Mint
information fournie par Boursorama CP 19/05/2026 à 18:00

Fatima Berral nommée Présidente du Conseil
d’administration de Mint
Une nomination qui marque l’entrée de Mint dans une nouvelle étape stratégique
Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce la
nomination de Fatima Berral en qualité de Présidente du Conseil d’administration, en
remplacement de M. Erick Gay, qui continuera à accompagner Mint en tant qu’administrateur.
Forte de plus de 25 ans d’expérience dans la transformation et la croissance de sociétés
technologiques, Fatima Berral apporte à Mint une expertise rare : celle d’une dirigeante ayant
piloté des cycles complets de croissance dans différents environnements, sur des marchés B2B
à fort potentiel.

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