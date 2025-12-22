 Aller au contenu principal
Fastenal remplace son directeur général Daniel Florness par un initié, Jeffery Watts
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 7, et d'actions au paragraphe 6) par Parth Chandna

Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a déclaré lundi que Jeffery Watts, un initié de longue date de la société, remplacera Daniel Florness en tant que directeur général, à compter du 16 juillet 2026.

Florness démissionnera également du conseil d'administration de Fastenal, mais servira de conseiller stratégique au nouveau directeur général jusqu'au début de l'année 2028.

Le conseil d'administration a l'intention de nommer Watts en tant qu'administrateur pour combler le poste vacant, a déclaré la société. Watts est actuellement président et directeur des ventes de Fastenal.

Les deux hommes sont associés à la société depuis près de trente ans.

Ryan Merkel, analyste chez William Blair, a déclaré que Watts était le choix idéal. "Watts a joué un rôle essentiel dans le récent renouvellement de la stratégie. Sa profonde compréhension de la culture commerciale de Fastenal et son expérience en matière de leadership nous permettent de croire en une transition sans heurts", a déclaré Merkel.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % dans la matinée.

"Nous pensons que les investisseurs pourraient être légèrement déçus du départ de Florness", a déclaré Kenneth Newman, analyste chez KeyBanc.

Florness a rejoint l'entreprise en 1996 et en a pris la direction en 2016. "Fastenal a connu un succès continu au cours des dix dernières années en gagnant des parts de marché en se concentrant sur les solutions de chaîne d'approvisionnement centrées sur le client et la technologie de gestion des stocks", a déclaré la société.

Basée à Winona, dans le Minnesota, Fastenal fournit une large gamme de fixations, de produits de sécurité, de produits de découpe des métaux et d'autres fournitures industrielles à des clients dans des secteurs tels que la fabrication, la construction, l'entreposage et le stockage, ainsi que les centres de données. L'entreprise emploie environ 24 000 personnes dans quelque 1 600 succursales réparties dans 25 pays.

Le mois dernier, Fastenal avait mis en garde contre une légère compression des marges au quatrième trimestre dans un contexte de faible demande industrielle aux États-Unis.

