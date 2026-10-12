Fastenal en hausse après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Jefferies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Le titre FAST.O du distributeur de fournitures industrielles Fastenal progresse de 2 % à 51,73 dollars

** Jefferies relève son objectif de cours sur FAST de 52 à 60 dollars, ce qui laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de 18 % par rapport au dernier cours de clôture; la société maintient sa recommandation “acheter”

** Selon la société, les investisseurs privilégient les distributeurs qui vendent à une clientèle industrielle, tandis que les titres axés sur le secteur résidentiel perdent de la valeur

** S'attend à ce que la poursuite de la croissance industrielle fasse grimper la valorisation de Fastenal

** Il cite une demande plus forte dans le secteur manufacturier, une croissance à deux chiffres sur la quasi-totalité des marchés finaux de Fastenal et des gains de parts de marché continus, alors que les concurrents régionaux peinent à égaler la portée de sa chaîne d’approvisionnement

** Sur 21 courtiers, 6 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 10 “conserver” et 5 “vendre” ou inférieure; objectif de cours médian: 48 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 28,7 % depuis le début de l’année