Fastenal chute après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 janvier - ** Les actions du distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O ont baissé de 4,8 % à 41,6 $ dans les échanges du matin ** FAST annonce un chiffre d'affaires de 2,03 milliards de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux estimations de Wall Street qui tablaient sur 2,04 milliards de dollars, en raison d'une baisse de la demande et de l'impact des tarifs douaniers

** Bénéfice ajusté de 26 cents par action, en ligne avec les estimations - données compilées par LSEG

** La médiane des prévisions des 18 courtiers couvrant le titre est de 45 $

** FAST a gagné 11,6% en 2025