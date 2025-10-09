 Aller au contenu principal
Fast Retailing (Uniqlo) annonce un bénéfice annuel en hausse de 13%
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 09:41

Le groupe japonais Fast Retailing 9983.T , propriétaire de la marque mondiale de vêtements Uniqlo, a fait état jeudi d'un bénéfice record pour la quatrième année consécutive malgré les vents contraires liés aux droits de douane américains.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 564,3 milliards de yens (485 milliards d'euros) au cours des 12 mois précédant le mois d'août, soit une hausse d'environ 13% par rapport aux 500,9 milliards de yens enregistrés au cours de la période précédente, a indiqué le fabricant de vêtements dans un communiqué.

Ce chiffre est à comparer aux prévisions de l'entreprise de 545 milliards de yens et à l'estimation moyenne de 546 milliards de yens de 16 analystes interrogés par LSEG.

Fast Retailing prévoit un bénéfice d'exploitation de 610 milliards de yens pour l'année se terminant en août 2026.

Avec le ralentissement économique en Chine, son plus grand marché étranger qui compte près de 900 magasins Uniqlo, Fast Retailing s’est davantage tourné vers l’Amérique du Nord et l’Europe pour soutenir sa croissance. Mais cette stratégie a été freinée par les droits de douane imposés sous Donald Trump.

En juillet, le groupe a averti que ces surtaxes commenceraient à peser lourdement sur ses activités américaines d’ici la fin de l’année, l’obligeant à relever ses prix.

Fast Retailing profite toutefois d’un yen faible — à son plus bas depuis février face au dollar et à un niveau record face à l’euro. Le boom du tourisme au Japon stimule par ailleurs les achats hors taxes dans les magasins du pays, tandis que les revenus générés hors Japon sont gonflés une fois convertis en yens.

(Rédigé par Rocky Swift à Tokyo ; version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

