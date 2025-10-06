Fashion Week: Matthieu Blazy s'apprête à ouvrir une nouvelle ère chez Chanel

Matthieu Blazy après le défilé Bottega Veneta à la fashion week de Milan le 23 septembre 2023 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

C'est l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy fait lundi soir ses débuts chez Chanel, confronté à la lourde tâche de tourner la page Karl Lagerfeld sans trahir les codes de la maison.

Le show, prévu à 20H00 au Grand Palais, est le point d'orgue d'une semaine de prêt-à-porter printemps-été 2026 marquée par un renouveau artistique sans précédent.

Le voile a notamment été levé sur la première collection femme de Jonathan Anderson chez Dior et sur les débuts de Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga.

La nomination, en décembre, de Matthieu Blazy, 41 ans, débauché de Bottega Veneta ( Kering ), à la tête de Chanel, a été l'un des épisodes majeurs du mercato mode des derniers mois.

Le Franco-Belge succède à Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld puis directrice artistique de 2019 jusqu'à son départ soudain en juin 2024. Il hérite du défi de faire évoluer Chanel tout en préservant l'élégance et l'iconicité qui font son prestige.

- "Totems" intouchables -

Avec Chanel, il ne s'agit pas seulement de mode mais d’un patrimoine bâti par Coco Chanel: tailleurs en tweed, petite robe noire, camélia, perles…

"Chez Chanel, tu as des totems auxquels tu ne touches pas", souligne Pierre Groppo, rédacteur en chef mode de Vanity Fair France. "Mais tu peux les réinventer", à l'instar des tailleurs en tweed jaune canari ou rose bubblegum de Lagerfeld.

"S'il y a une maison où les codes sont plus importants que nulle part ailleurs, c'est bien Chanel", abonde Elvire von Bardeleben, journaliste mode au journal Le Monde.

"Ce qu'on attend de Matthieu Blazy, c'est de redonner une allure, une élégance, un twist à des codes qui ont été surexploités ces derniers temps", poursuit-elle.

Une gymnastique délicate: "Toute la difficulté sera d'exprimer son goût dans une maison qui, ces dernières années, est allée à l'opposé de ce qu'il semble apprécier", observe-t-elle.

Contrairement à Jonathan Anderson, qui avait esquissé sur les tapis rouges et les réseaux sociaux sa vision de la femme Dior, le créateur n'a, jusqu’ici, rien laissé paraître.

L'invitation, un pendentif en forme de maison Chanel, et une photo en noir et blanc postée sur Instagram d'une femme brune au carré court façon Coco Chanel laissent toutefois penser qu'il respectera le cahier des charges.

- Un regard pertinent -

Diplômé de La Cambre, l'école de mode de Bruxelles, Matthieu Blazy n'est pas un novice face aux défis créatifs.

Recruté par Raf Simons en 2007, il rejoint Maison Martin Margiela en 2011 où il se fait notamment remarquer pour sa cagoule intégrale incrustée de bijoux, portée sur scène par Kanye West.

En 2014, il rejoint Celine auprès de Phoebe Philo, avant de retrouver Raf Simons chez Calvin Klein en 2016, puis rejoint Bottega Veneta en 2020.

Nommé directeur artistique en 2021, il y impose une vision moderne de l'"intreccio", le cuir tressé emblématique de la maison italienne.

Jeans trompe-l'œil en cuir, cuissardes sculptées d’un seul tenant, silhouettes en mouvement: sa grammaire séduit critiques et clients, maintenant la croissance de la griffe malgré une conjoncture difficile pour le luxe.

Matthieu Blazy intègre la maison dans un contexte chahuté pour l'industrie du luxe. Chanel a annoncé en mai une chute de 28,2% de son bénéfice net en 2024 à 3,4 milliards de dollars.

Ces résultats renforcent les attentes autour du défilé: Chanel doit réaffirmer sa puissance créative autant que son attractivité économique.

"L'enjeu est de maintenir l'équilibre délicat qui fait la singularité de Chanel, d'être à la fois juste sur l'époque tout en cultivant une forme d'intemporalité", souligne Serge Carreira, professeur affilié à Sciences Po Paris et spécialiste du luxe.

Jusque-là, Matthieu Blazy a "su démontrer la pertinence de son regard sur le monde, donc a priori, il y a les ingrédients pour que ça marche", conclut-il.