Farmers & Merchants Bancorp bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions de la banque locale Farmers & Merchants Bancorp ( FMAO.O ) ont bondi de 10,4 % pour atteindre 34,44 dollars

** Lundi en fin de journée, FMAO a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre , grâce à une forte croissance de son chiffre d’affaires et à une baisse des coûts de crédit

** La société a enregistré un trimestre exceptionnellement solide en termes de résultat net avant provisions, un indicateur clé suivi par Wall Street, grâce à une marge d’intérêt nette supérieure aux prévisions, à une gestion rigoureuse des dépenses et aux revenus issus des commissions, selon Brendan Nosal, analyste chez Hovde Group

** La situation en matière de crédit était également saine, et la constitution de capital s’est poursuivie, les fusions-acquisitions constituant probablement le débouché privilégié, a-t-il ajouté

** Les trois sociétés de courtage couvrant le titre recommandent de « conserver » l’action; objectif de cours médian: 29 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FMAO affichait une hausse de 26,2 % depuis le début de l’année