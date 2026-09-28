Faraday Future en hausse après la conclusion d'un accord concernant sa division robotique et sa réorientation stratégique vers l'exploitation de robotaxis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Le titre de la société américaine de véhicules électriques Faraday Future Intelligent Electric

FFAI.O a progressé de 27,6% pour atteindre 1,78 dollar lors des négociations après clôture

** La société prévoit de faire évoluer son activité automobile, passant du statut de constructeur de véhicules électriques à celui d’opérateur de mobilité partagée par robotaxis.

** La société indique également qu'AIxC AIXC.O propose d'acquérir les actifs robotiques de FFAI pour une valorisation d'environ 200 millions (XX millions d'euros) de dollars, dans le but de faire entrer la société de robotique en Bourse de manière indépendante sur le Nasdaq

** AIxC changera de nom pour devenir FF EAI Robotics Ecosystem Inc. le 30 septembre, son symbole boursier passant de AIXC à FFR.

** L'activité robotique de FFAI prévoit un chiffre d'affaires d'environ 7,1 millions (XX millions d'euros) de dollars en 2026 et d'environ 45,17 millions (XX millions d'euros) de dollars en 2027.

** À la clôture de lundi, le titre avait chuté de près de 99% depuis le début de l'année