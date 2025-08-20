 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
FanDuel s'associe à l'opérateur boursier CME pour promouvoir les contrats événementiels
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paris sportifs FanDuel s'est associée à la bourse de produits dérivés CME Group CME.O pour s'implanter sur le marché en pleine croissance des contrats événementiels, ont annoncé les deux entreprises mercredi.

Les contrats événementiels permettent aux investisseurs de parier sur la probabilité d'événements spécifiques, allant du sport et du divertissement à la politique et à l'économie. Cette classe d'actifs naissante a vu sa popularité exploser aux États-Unis depuis l'élection présidentielle de 2024.

CME et FanDuel lanceront de nouveaux produits dans le courant de l'année, permettant aux clients d'exprimer leur opinion plusieurs fois par jour pour seulement 1 dollar.

Ces produits comprendront des indices de référence tels que le S&P 500, les prix du pétrole, du gaz et de l'or, ainsi que des indicateurs économiques clés.

Dans le cadre de ce partenariat, la CME et FanDuel formeront une nouvelle coentreprise et opéreront en tant que négociants de contrats à terme sans compensation.

"Les investisseurs individuels sont de plus en plus sophistiqués et recherchent continuellement de nouvelles opportunités financières", a déclaré Terry Duffy, directeur général de la CME.

Les gros bonnets des paris sportifs ont activement évalué les possibilités de contrats événementiels tout en surveillant de près l'évolution de la réglementation aux États-Unis.

Flutter FLTRF.L , propriétaire de FanDuel, possède également plus de vingt ans d'expérience dans l'exploitation de Betfair, le plus grand marché de paris au monde, qui présente des caractéristiques similaires à celles des contrats événementiels.

Alors que le paysage des contrats événementiels continue d'évoluer à un rythme rapide, sa progression vers le courant dominant a été parsemée de défis sur le front de la réglementation.

La place de marché de prédiction KalshiEX et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis se sont affrontées à l'adresse au sujet d'une proposition visant à répertorier les contrats que les Américains pourraient utiliser pour parier sur les résultats des élections.

Robinhood a également interrompu le déploiement de ses contrats sur le Super Bowl en février, un jour seulement après leur lancement, à la suite d'une demande de la CFTC.

La semaine dernière, le directeur général de l'opérateur de bourse MIAX, Thomas Gallagher, a déclaré à Reuters que l'espace des contrats événementiels allait connaître "une croissance explosive", mais a mis en garde contre la nécessité d'une plus grande clarté sur le front de la réglementation.

Les critiques ont également assimilé les contrats événementiels à des jeux d'argent et ont déclaré que la classe d'actifs introduisait des risques sur les marchés financiers.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
274,6100 USD NASDAQ +1,15%
FLUTTER ENTMT
21 570,000 GBX LSE -0,87%
FLUTTER ENTMT
5 690,000 EUR LSE +7 391,75%
