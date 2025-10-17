 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hermès: Véronique Nichanian, directrice artistique, quitte la marque après 37 ans d'activité
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 08:55

La créatrice Véronique Nichanian assiste au défilé de sa collection Homme Printemps/Été 2026 pour la maison de mode Hermès

La créatrice Véronique Nichanian assiste au défilé de sa collection Homme Printemps/Été 2026 pour la maison de mode Hermès

Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès, quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi.

Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines de marques de mode haut de gamme ayant recruté de nouveaux stylistes.

Véronique Nichanian, 71 ans, a créé des vêtements pour hommes pour Hermès depuis 1988. Son départ avait été dévoilé par le quotidien Le Figaro.

Son dernier défilé aura lieu en janvier, a indiqué Hermès dans un communiqué.

Le changement radical de la direction créative dans le secteur du luxe a eu lieu alors que les marques s'efforcent de sortir d'un marasme prolongé et de relancer la consommation.

Hermès, le fabricant de sacs Birkin, fait toutefois figure d'exception en enregistrant une croissance de ses ventes, ses clients fortunés continuant d'acheter les sacs à main classiques de la marque.

(Rédigé par Mimosa Spencer, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank