Faits marquants sur les transactions au CME

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une panne chez le plus grand opérateur boursier du monde, CME Group CME.O , a interrompu vendredi les transactions sur sa populaire plateforme de devises et sur les contrats à terme couvrant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions.

CME a déclaré dans un communiqué que le problème était un problème de refroidissement dans les centres de données de CyrusOne, ajoutant qu'il travaillait à le résoudre à "court terme", mais n'a pas fourni d'autres détails.

Voici quelques informations clés sur le commerce via le CME:

Les contrats à terme sont un pilier des marchés financiers et sont utilisés par les négociants, les spéculateurs et les entreprises qui souhaitent couvrir ou conserver des positions sur un large éventail d'actifs sous-jacents.

Le volume quotidien moyen des produits dérivés était de 26,3 millions de contrats en octobre, a indiqué le CME au début du mois.

CME propose des contrats à terme et des options sur contrats à terme sur les matières premières, les taux d'intérêt, les indices boursiers, les devises et les crypto-monnaies.

Il est né de la fusion de grandes bourses américaines et exploite aujourd'hui quatre entités clés: le Chicago Mercantile Exchange (CME), le Chicago Board of Trade (CBOT), le New York Mercantile Exchange (NYMEX), et le COMEX.

Le commerce est principalement électronique via CME Globex, qui offre un accès mondial presque 24 heures sur 24.

IMPACT PAR CLASSE D'ACTIFS:

ÉNERGIE ET COMBUSTIBLES

L'arrêt des échanges touche les marchés de l'énergie en gelant les contrats à terme et les options sur les principales références telles que le brut NYMEX West Texas Intermediate (WTI), le gaz naturel Henry Hub, l'essence RBOB et le mazout de chauffage NY Harbor ULSD.

Selon le CME, le WTI Light Sweet Crude est le contrat de pétrole brut le plus liquide au monde - plus d'un million de contrats à terme et d'options sur le WTI sont négociés chaque jour. Le CME indique qu'environ 400 000 contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub sont négociés chaque jour, et que les contrats à terme NY Harbor ULSD représentent plus de 180 millions de barils par jour.

Ces contrats sont essentiels pour les producteurs, les raffineurs et les négociants afin de couvrir le risque de prix et de gérer l'exposition de la chaîne d'approvisionnement.

AGRICULTURE - PRODUITS DE BASE MOUS ET DURS

L'arrêt des transactions a temporairement perturbé la découverte des prix et les opérations de couverture sur les marchés agricoles, qui sont au cœur de l'offre du CME. Les contrats listés comprennent, entre autres: Céréales et oléagineux: maïs, blé, soja, farine de soja, huile de soja Matières premières: coton et bois d'œuvre Bétail: bovins vivants, bovins d'engraissement, porcs maigres Produits laitiers: Lait de classe III et autres produits laitiers

Avec la pause commerciale, les producteurs, les transformateurs et les investisseurs perdent l'accès aux outils de couverture de référence.

MÉTAUX

Le complexe de métaux du CME couvre les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les métaux de base/ferreux dont le cuivre et autres.

Les contrats à terme sur l'or COMEX sont une référence clé pour la découverte du prix de l'or au niveau mondial et la couverture des portefeuilles.

INDICES D'ACTIONS

Le CME propose des contrats à terme et des options sur indices boursiers liés aux principaux indices de référence, notamment le S&P 500, le Nasdaq-100, le Dow Jones et le Russell 2000, ainsi que des indices internationaux tels que le Nikkei 225, plus les variantes E-mini et Micro E-mini.

Ces produits sont largement utilisés par les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs et les négociateurs pour compte propre à des fins de couverture indicielle et de positionnement tactique.

TAUX D'INTÉRÊT, REVENU FIXE ET CHANGE

La gamme de produits de taux d'intérêt du CME couvre la courbe de rendement du dollar américain avec des contrats à terme et des options de référence sur le SOFR, les Fed Funds, les bons et obligations du Trésor américain et d'autres taux à court terme.

Son complexe de change propose des contrats à terme et des options cotées sur les principales paires de devises et celles des marchés émergents, ainsi que des opérations de change au comptant via la plateforme EBS, un lieu important pour les opérations au comptant et d'autres produits de change au comptant.

Selon les données du LSEG, les contrats à terme sur les bons du Trésor américain à 10 ans TNc1 figuraient parmi les indices de référence dont les prix ont cessé d'être mis à jour pendant l'arrêt, tandis que les prix sur EBS ont également été gelés, compliquant temporairement la couverture des taux et des devises pour les banques, les entreprises et les gestionnaires d'actifs.

CRYPTO-MONNAIES

Le CME propose des contrats à terme et des options réglementées sur les crypto-monnaies, notamment sur le bitcoin et l'éther, ainsi que des indices crypto et des taux de référence connexes destinés aux utilisateurs institutionnels.

C'est l'une des principales voies négociées en bourse et compensées de manière centralisée pour la couverture et l'exposition directionnelle aux principaux actifs numériques.

MÉTÉO

Le CME gère un marché de dérivés météorologiques spécialisés, avec des contrats à terme et des options liées aux indices Heating Degree Day (HDD) et Cooling Degree Day (CDD) ainsi qu'à d'autres indices de référence basés sur la température pour une série de sites américains et européens.

Les services publics, les entreprises du secteur de l'énergie et d'autres entreprises sensibles aux conditions météorologiques utilisent ces contrats pour couvrir leurs revenus et leurs coûts contre les variations de température.