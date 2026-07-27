Fairlife (Coca-Cola) se remet de son attaque par ransomware

Coca-Cola annonce que Fairlife, une filiale spécialisée dans les produits laitiers, a repris la majeure partie de sa production dans ses quatre usines aux Etats-Unis, après avoir subi une attaque par ransomware il y a un peu plus de dix jours.

Annoncée le 16 juillet dernier, cette cyberattaque impliquait l'accès par un tiers non autorisé à une partie des systèmes de l'entreprise, le vol de certaines données ainsi qu'une suspension temporaire des opérations de production. Fairlife poursuit ses efforts afin de restaurer les systèmes et les activités affectés.

Le géant des sodas, propriétaire notamment des marques Fanta et Sprite, précise que la disponibilité des produits Fairlife dans les points de vente a été très peu affectée, grâce aux stocks disponibles, et que la qualité ainsi que la sécurité des produits n'ont pas été compromises.

D'après les informations actuellement disponibles, Coca-Cola estime que cet incident de cybersécurité n'a pas eu, et n'est pas raisonnablement susceptible d'avoir, d'impact significatif sur la situation financière de l'entreprise ou sur les résultats de ses activités.