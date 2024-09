Faiblesse de la demande et géopolitique parmi les risques sectoriels de 2024 (Allianz Trade)

(AOF) - "87 % de nos notations sectorielles se situent dans les catégories de risque ‘moyen’ ou ‘sensible’". C’est ce qu’affirme Allianz Trade sur la base de son "Atlas des risques sectoriels 2024". Les produits pharmaceutiques, les logiciels et les services informatiques ont tendance à être mieux notés, tandis que la construction, le textile et les métaux sont considérés comme plus risqués. Allianz Trade souligne que par rapport à la période pré-Covid, la plupart des secteurs se situent toujours en dessous de leur niveau de 2019, malgré le redressement des notations.

Allianz Trade distingue trois groupes de secteurs économiques, selon les risques auxquels ils doivent faire face.

Le premier groupe est constitué des secteurs confrontés à une demande plus faible et à une baisse du pouvoir de fixation des prix, comme la pâte à papier, les produits chimiques, l'agroalimentaire, le commerce de détail, le textile et l'équipement ménager, où "les perspectives sont dominées par une croissance limitée et des marges sous pression".

Le deuxième groupe rassemble les secteurs confrontés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et à des défis géopolitiques, malgré une demande solide, tels que les transports, l'énergie et les équipements de transport.

Le troisième groupe rassemble les secteurs dont les perspectives sont stables ou en voie d'amélioration. On y trouve les produits pharmaceutiques, l'automobile, les ordinateurs et les services informatiques. Ces secteurs bénéficient d'avancées technologiques et d'une demande stable grâce à des tendances structurelles comme la démographie ou la transition verte.