Faibles variations en vue en Europe

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations ce mercredi à l'ouverture de la séance, dans un contexte géopolitique toujours très tendu avec notamment les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Le CAC 40 devrait gagner 0,14%. Hier, la séance a été marquée par deux événements d'importance outre-Atlantique : l'inflation américaine et le début de la saison des résultats du quatrième trimestre avec notamment le géant bancaire JP Morgan. Au mois de décembre, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,3% aux Etats-Unis, conformément aux prévisions des analystes.

La mission iranienne à l'ONU a accusé mardi les États-Unis de chercher un "prétexte" pour intervenir militairement en Iran, après que Donald Trump a menacé d'agir "de manière très forte" contre Téhéran en cas d'exécutions de manifestants.

En outre, hier, le président américain s'est encore attaqué au président de la Fed, Jerome Powell. "Cet idiot ne sera bientôt plus là", a t-il déclaré lors d'une visite d'une usine automobile Ford du Michigan. Quelques heures plus tôt, depuis la Maison Blanche, il l'avait qualifié d"incompétent" et de "malhonnête". Les tensions entre les deux hommes ne vont pas s'apaiser.

Le weekend dernier, Powell a indiqué qu'il pourrait faire l'objet d'une enquête pénale du Département américain de la justice concernant des travaux menés au siège de la banque centrale. Il y voit, à juste titre, un "prétexte" de Donald Trump pour exercer une pression sur la Fed et lui-même. Powell a reçu le soutien de plusieurs de ses homologues. Dans une lettre commune, signée notamment par Christine Lagarde, présidente de la BCE, les banquiers centraux ont exprimé leur entière solidarité avec le Système de la Réserve fédérale et son président. Ils ont ajouté que "l'indépendance des banques centrales est la pierre angulaire de la stabilité des prix, de la stabilité financière et économique, dans l'intérêt des citoyens que nous servons".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Engie

Engie a remporté son premier projet hybride en Inde, combinant 200 MW de solaire photovoltaïque avec un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 100 MW / 600 MWh. Ce projet permettra de stocker et fournir jusqu'à 6 heures d'énergie renouvelable.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, et Briand, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, ont signé un partenariat.

Safran

Safran annonce avoir conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour une tranche de rachat d'actions pour annulation, dans le cadre de l'autorisation donnée le 22 mai 2025 par l'AG des actionnaires. Suivant les termes de cette convention, le motoriste et équipementier aéronautique achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à compter de ce 14 janvier et jusqu'au 14 avril prochain au plus tard.

Semco Technologies

Semco Technologies a annoncé le franchissement de plusieurs jalons clés dans l'exécution de sa stratégie de croissance. Le spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes stratégiques pour la production de semi-conducteurs a notamment annoncé l'ouverture d'une filiale en Chine afin de renforcer sa présence commerciale et industrielle sur l'un de ses marchés stratégiques.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les prix à la production en novembre et celles sur les ventes au détail en novembre seront publiées à 14h30. Elles seront suivies des données sur les stocks des entreprises en décembre.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,1650 dollar.

Hier à Paris

Les grands indices européens ont fait preuve de prudence. Le CAC 40, qui a battu deux records au cours des deux dernières séances, a passé l'intégralité de la journée sous son point d'équilibre, pour finir sur un léger repli de 0,14%, à 8347,20 points. De son côté, le DAX 40 à Francfort a poursuivi, non sans difficulté, son impressionnante série haussière pour enchaîner une dixième progression consécutive (+0,02%, à 25 411,44 points aujourd'hui). La hausse du jour lui a également permis d'établir de nouveaux plus hauts historiques. Au cours des dix dernières séances, l'indice allemand s'est adjugé 4,64%, dont 3,76% depuis le début de l'année. La séance du jour a été marquée par deux événements d'importance outre-Atlantique : l'inflation américaine, toujours particulièrement attendue, et le début de la saison des résultats du quatrième trimestre avec notamment le géant bancaire JP Morgan.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont mis un terme à une série de 6 séances de hausse sur 7 : une entame d'année qui voyait la dynamique haussière d'avril à novembre repartir de plus belle après la pause à l'horizontal du mois de décembre. Ils finissent dans le rouge après la publication des chiffres de l'inflation en décembre. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% le mois dernier conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre. Le Dow Jones a perdu 0,8% à 49 192 points. Le Nasdaq a cédé 0,1% à 23 710 points et le S&P 500 a reculé de 0,2% à 6963 points.