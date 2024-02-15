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Fagron affiche une croissance de 12% du CA en 2023
information fournie par Reuters15/02/2024 à 07:07

Fagron NV FAGRO.BR :

* AFFICHE DE SOLIDES PERFORMANCES AVEC UNE CROISSANCE DE 12 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET UNE AUGMENTATION DE 14 % DU REBITDA POUR L'EXERCICE 2023

* FORTE PERFORMANCE DES VENTES AVEC UNE CROISSANCE DE 11,6 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ (12,5 % EN CER) ET UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 10,5 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN CER

* AUGMENTATION DE 13,9 % DU REBITDA SE TRADUIT PAR UNE HAUSSE DE 40 POINTS DE BASE DE LA MARGE REBITDA EN GLISSEMENT ANNUEL, À 19,5 %.

* LE FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL AUGMENTE DE 13,9 % POUR ATTEINDRE 124,6 MILLIONS D'EUROS, CE QUI PERMET D'AMÉLIORER LE RATIO D'ENDETTEMENT DE 1,4 %

* PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,30 € PAR ACTION (+20%)

* PERSPECTIVES 2024 : CROISSANCE ORGANIQUE DES VENTES À UN CHIFFRE ET POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur FAGRO.BR

(Rédaction de Gdańsk)

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