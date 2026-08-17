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Faeth Therapeutics en hausse après l'octroi par la FDA du statut de « procédure accélérée » à un médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 14:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions de Faeth Therapeutics FTH.O , société spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux, progressent de 2 % à 33 dollars en pré-ouverture

** La société annonce que la FDA américaine a accordé le statut de « procédure accélérée » à son traitement expérimental PIKTOR, associant deux médicaments à une chimiothérapie, destiné à certains patients atteints d’un cancer de l’endomètre avancé ou récidivant, un type de cancer qui se développe dans la muqueuse utérine

** Le statut « fast-track » de la FDA vise à accélérer le développement et l’évaluation des traitements destinés à des maladies graves pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits

** PIKTOR associe deux médicaments administrés par voie orale, le sapanisertib et le serabelisib, conçus pour bloquer les signaux de croissance tumorale, et fait actuellement l’objet d’essais chez des patientes dont le cancer s’est aggravé après une chimiothérapie et une immunothérapie antérieures

** La société prévoit de disposer des résultats d’une étude de phase intermédiaire en cours d’ici la fin de l’année 2026

** À la clôture d’hier, FTH affichait une hausse de 203,1 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

FAETH THERAPEUTI
32,7700 USD NASDAQ +1,33%
SENSEI BIOTHERP
14,5300 USD NASDAQ +4,91%
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