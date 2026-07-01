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FactSet dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une demande soutenue en matière de données et de services d'analyse
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de données financières FactSet

FDS.N a annoncé mercredi un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, soutenu par la croissance du nombre d’abonnements.

Les incertitudes géopolitiques liées au conflit entre les États-Unis et Israël d’une part , et l’ l’Iran d’autre part , ont secoué les marchés mondiaux, stimulant la demande pour les services de données et d’analyse de FactSet, les investisseurs cherchant à gérer leurs risques et à rééquilibrer leurs portefeuilles.

Voici plus de détails:

* La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a affiché un bénéfice par action ajusté de 4,53 dollars pour le trimestre clos le 31 mai, soit un résultat supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 4,46 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La valeur organique des abonnements annuels (, ASV), qui mesure le chiffre d’affaires attendu pour les 12 prochains mois provenant de l’ensemble des abonnements clients, a augmenté de 7,1 % pour atteindre 2,49 milliards de dollars au 31 mai.

* FactSet a réaffirmé ses prévisions pour l’exercice 2026 concernant tous les indicateurs financiers.

* « Bien que FDS ait maintenu tous ses indicateurs prévisionnels pour l’exercice 2026, contrairement à nos attentes et à celles des investisseurs qui tablaient sur une révision à la hausse, nous considérons ces prévisions comme probablement prudentes et susceptibles de réserver une surprise à la hausse », ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note de recherche.

* Par ailleurs, la marge d’exploitation de la société a reculé à 26,7 % au cours du trimestre, contre 33,2 % il y a un an, en grande partie en raison de la hausse des coûts liés à la rémunération du personnel.

* L'action FactSet reculait de 1,8 % en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 20 % depuis le début de l'année, le sentiment des investisseurs étant assombri par des inquiétudes plus générales liées à l' , selon lesquelles les progrès de l'intelligence artificielle pourraient perturber le secteur traditionnel des données et de l'analyse financières.

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