FactSet chute après l'annonce d'un bénéfice annuel décevant

18 septembre - ** Les actions du fournisseur de données financières FactSet FDS.N chutent de 3,7 % à 323,53 $ ** FDS prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street

** Raymond James indique que la dynamique des ventes s'améliore chez FDS, mais que la compression des marges pèse sur le Bénéfice par action

** Les perspectives initiales de la société pour l'exercice 2026 semblent susceptibles de décevoir les investisseurs", déclare Raymond James ** Le sentiment des investisseurs à l'égard de FDS s'est dégradé cette année, les analystes pointant du doigt le ralentissement des ventes et la transition inattendue de la directrice générale

** 3 des 21 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter", 13 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; la prévision médiane est de 413,06 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FDS a baissé de 30% depuis le début de l'année