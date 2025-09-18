 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 850,17
+0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FactSet chute après l'annonce d'un bénéfice annuel décevant
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fournisseur de données financières FactSet FDS.N chutent de 3,7 % à 323,53 $ ** FDS prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street

** Raymond James indique que la dynamique des ventes s'améliore chez FDS, mais que la compression des marges pèse sur le Bénéfice par action

** Les perspectives initiales de la société pour l'exercice 2026 semblent susceptibles de décevoir les investisseurs", déclare Raymond James ** Le sentiment des investisseurs à l'égard de FDS s'est dégradé cette année, les analystes pointant du doigt le ralentissement des ventes et la transition inattendue de la directrice générale

** 3 des 21 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter", 13 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; la prévision médiane est de 413,06 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FDS a baissé de 30% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FACTSET RESH SYS
323,720 USD NYSE -3,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank