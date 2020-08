Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook retire une vidéo de Donald Trump jugée mensongère sur le coronavirus Reuters • 06/08/2020 à 06:54









FACEBOOK RETIRE UNE VIDÉO DE DONALD TRUMP JUGÉE MENSONGÈRE SUR LE CORONAVIRUS (Reuters) - Facebook a retiré une vidéo dans laquelle le président des Etats-Unis, Donald Trump, dit que les enfants sont "quasiment immunisés" contre le coronavirus. "Cette vidéo contient des déclarations mensongères affirmant qu'un certain groupe de personnes est immunisé contre le COVID-19, ce qui est une violation de nos politiques concernant la désinformation dangereuse concernant le COVID", a déclaré un porte-parole de Facebook. C'est la première fois que le réseau social retire une publication de Donald Trump en invoquant de la désinformation concernant le coronavirus, a ajouté le porte-parole. La Maison blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires (Elizabeth Culliford et Munsif Vengattil; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -0.28%