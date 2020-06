Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook retire des contenus de la page de la campagne de Trump comportant un symbole nazi Reuters • 19/06/2020 à 00:18









18 juin (Reuters) - Facebook FB.O a annoncé jeudi retirer des posts et des publicités publiés par la campagne de réélection du président américain Donald Trump pour violation de la politique de la compagnie à l'égard de la haine raciale. Les publicités présentaient des triangles rouges inversés, un symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques, accompagnant un texte demandant aux usagers de Facebook de signer une pétition contre le mouvement antifasciste. "Notre politique interdit l'utilisation de symboles de groupes haineux pour identifier des prisonniers politiques sans le contexte qui le condamne ou en discute", a déclaré un porte-parole de Facebook. Le symbole se trouvait sur des publicités présentées sur des pages associées à Trump et au vice-président Mike Pence, ainsi que dans des messages publiés sur la page de "l'équipe Trump". Le chef de la sécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher, a affirmé que la compagnie prendrait des mesures similaires si le symbole apparaissait à nouveau sur le réseau social. (Elizabeth Culliford; version française Camille Raynaud)

