Facebook publie un chiffre d'affaires supérieur aux attentes

30 avril (Reuters) - Facebook FB.O a publié mercredi des ventes supérieures aux attentes de Wall Street au premier trimestre et dit percevoir des signes de stabilité de son chiffre d'affaires en avril, après un plongeon en mars. Le premier réseau social au monde a déclaré que ses recettes publicitaires avaient été globalement stables durant les trois premières semaines d'avril par rapport à la même période de l'an passé, après avoir connu une forte baisse en mars en raison de la réduction des budgets marketing des entreprises face au contexte d'incertitude lié au coronavirus. Le titre du propriétaire d'Instagram et Whatsapp grimpait de 9% dans les transactions d'après-Bourse. Facebook a publié un chiffre d'affaires en hausse de près de 18% au premier trimestre, sa plus faible hausse jamais enregistrée, tout en battant les prévisions des analystes (+16%). Le chiffre d'affaires total du groupe s'est établi sur la période à 17,74 milliards de dollars, contre 15,08 milliards un an plus tôt et un consensus d'analystes de 17,44 milliards. Les revenus publicitaires du groupe ont augmenté de 17% à 17,44 milliards de dollars par rapport au premier trimestre 2019 (14,91 milliards), alors que les analystes tablaient sur 17,36 milliards, selon les données IBES de Refinitiv. Facebook a également annoncé que ses coûts et dépenses globaux n'avaient progressé que de 1% à 11,84 milliards de dollars sur le trimestre, bien en deçà de la hausse de 5,6% attendue par les analystes. Cette faible hausse a eu pour conséquence d'augmenter fortement sa marge opérationnelle, qui s'est élevée à 33% contre 22% au premier trimestre 2019. Le bénéfice net a atteint 4,9 milliards de dollars. Facebook a également précisé que plus de 2,99 milliards d'utilisateurs avaient "interagi" avec au moins une de ses applications chaque mois au cours du trimestre écoulé. (Katie Paul à San Francisco, Munsif Vengattil à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +5.24%