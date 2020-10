Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook met en garde contre une année 2021 difficile Reuters • 30/10/2020 à 02:01









29 octobre (Reuters) - Facebook FB.O a mis en garde contre une année 2021 plus difficile que prévu malgré une hausse de ses revenus plus forte que prévu. Le réseau social a annoncé dans ses prévisions faire face à "un certain niveau d'incertitude", citant des changements imminents en matière de protection de la vie privée prévus par Apple et un possible renversement de la tendance à passer au commerce en ligne provoqué par la pandémie. Facebook a affiché des revenus en hausse de 22% à 21,47 milliards de dollars (18.39 milliards d'euros). Les analystes tablaient sur une hausse de 12% selon les données IBES de Refinitiv. Les résultats de Facebook, d'Amazon ou de Google montrent à quel point les géants du numérique ont su résister aux effets de la pandémie. Dave Wehner, directeur financier de Facebook, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les dépenses augmenteraient au quatrième trimestre en raison des coûts de retour au travail, de l'augmentation des effectifs, des investissements dans les produits et des frais juridiques plus élevés. Il a déclaré que l'entreprise s'attendait à une baisse des marges en conséquence, sans donner d'indications précises sur les revenus. Comparé aux attentes, Facebook a connu une année record liée à l'utilisation croissante de ses plateformes par des utilisateurs bloqués chez eux par le coronavirus. (Katie Paul et Noor Zainab Hussain; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +4.92%