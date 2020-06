Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook limoge un employé mécontent de l'inaction face aux propos de Trump Reuters • 13/06/2020 à 02:47









(Actualisé avec confirmation de Facebook) SAN FRANCISCO, 13 juin (Reuters) - Facebook FB.O a confirmé vendredi avoir licencié un employé ayant critiqué la décision de Mark Zuckerberg de ne pas prendre de mesure contre des publications à caractère violent du président américain Donald Trump, reprochant à ce salarié d'avoir critiqué publiquement le silence d'un collègue sur la question. Brandon Dail, ingénieur chargé des interfaces utilisateurs basé à Seattle, selon son profil sur les réseaux sociaux, a annoncé sur Twitter avoir été limogé pour avoir publiquement reproché à un collaborateur son refus de publier lui aussi un communiqué en soutien au mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd le mois dernier. Facebook a confirmé la description faite par Dail de son licenciement mais n'a fourni aucune information supplémentaire. Dail n'a pas répondu à une demande de commentaire. Plusieurs dizaines d'employés de Facebook, dont Brandon Dail et six membres de son équipe, ont quitté temporairement leur bureau - en télétravail - le 1er juin pour protester contre la gestion par Mark Zuckerberg de publications de Donald Trump, alors que Twitter a averti ses utilisateurs sur la véracité de propos du président américain puis masqué un autre tweet présidentiel pour "apologie de la violence" après la mort de George Floyd. Au cours d'une réunion tendue durant laquelle Zuckerberg a réaffirmé sa décision de ne pas prendre de mesures à l'égard des publications de Trump, Dail avait tweeté qu'il était "très clair que la direction refuse de nous soutenir". (Katie Paul; version française Jean Terzian)

