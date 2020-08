Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook interdit à un comité pro-Trump de faire de la publicité Reuters • 07/08/2020 à 00:24









SAN FRANCISCO, 6 août (Reuters) - Facebook FB.O a temporairement interdit à un comité d'action politique républicain, appelé le Comité de défense du président, de faire de la publicité après qu'il a partagé à plusieurs reprises du contenu jugé mensonger par les contrôleurs d'information du réseau social. "En raison du partage répété de contenu par ce comité, jugé faux par les contrôleurs d'information, ce comité d'action politique ne sera pas autorisée à faire de la publicité pendant un certain temps sur notre plateforme", a déclaré Andy Stone, porte-parole de Facebook, dans un communiqué. La compagnie a refusé de préciser la durée de l'interdiction de publicité ou les publications du comité qui l'ont motivée. Les annonces et les messages des politiciens ne sont pas soumis à la vérification des faits sur Facebook, une politique qui a attiré l'attention des législateurs, mais le contenu des groupes politiques comme les comités d'action politique peuvent être vérifié. (Katie Paul et Elizabeth Culliford, version française Camille Raynaud)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +6.49%