 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Facebook et Instagram, filiales de Meta, ont repris leur fonctionnement après une brève interruption aux États-Unis
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 07:39
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Retour à la normale pour Facebook et Instagram)

Les plateformes de réseaux sociaux de Meta, Facebook et Instagram META.O , ont retrouvé leur fonctionnement normal après une brève panne qui a perturbé le service pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis dimanche, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

La perturbation a commencé vers 20 h 55 (heure de l'Est) et a atteint un pic avec plus de 17 000 signalements de pannes sur Facebook et plus de 5 000 sur Instagram, selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de multiples sources .

Le nombre de signalements de pannes avait fortement diminué vers 22 h (heure de l’Est), indiquant que les services avaient en grande partie été rétablis.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette panne.

Les chiffres de Downdetector étant basés sur les signalements des utilisateurs, le nombre réel d’utilisateurs touchés peut varier.

Facebook et Instagram avaient connu une panne similaire en juillet, lorsque Downdetector avait enregistré pas moins de 4 808 signalements de problèmes sur Facebook et 2 829 sur Instagram.

Valeurs associées

META PLATFORMS
748,9100 USD NASDAQ +12,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,09 -3,84%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
2CRSI
28,56 +0,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank