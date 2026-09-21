Facebook et Instagram, filiales de Meta, ont repris leur fonctionnement après une brève interruption aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Retour à la normale pour Facebook et Instagram)

Les plateformes de réseaux sociaux de Meta, Facebook et Instagram META.O , ont retrouvé leur fonctionnement normal après une brève panne qui a perturbé le service pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis dimanche, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

La perturbation a commencé vers 20 h 55 (heure de l'Est) et a atteint un pic avec plus de 17 000 signalements de pannes sur Facebook et plus de 5 000 sur Instagram, selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de multiples sources .

Le nombre de signalements de pannes avait fortement diminué vers 22 h (heure de l’Est), indiquant que les services avaient en grande partie été rétablis.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette panne.

Les chiffres de Downdetector étant basés sur les signalements des utilisateurs, le nombre réel d’utilisateurs touchés peut varier.

Facebook et Instagram avaient connu une panne similaire en juillet, lorsque Downdetector avait enregistré pas moins de 4 808 signalements de problèmes sur Facebook et 2 829 sur Instagram.