Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook dévisse après-Bourse et l'annonce d'une chute de ses marges Reuters • 29/01/2020 à 23:49









29 janvier (Reuters) - Facebook FB.O a fait part mercredi d'une diminution de ses marges d'exploitation au quatrième trimestre et de chiffres en-deçà des attentes de Wall Street, faisant plonger de plus de 6% le cours de son titre dans les transactions d'après-Bourse. Les coûts et les investissements ont bondi de 34% à 12,22 milliards de dollars, une hausse plus de deux fois supérieure aux 14% anticipés par les analystes. Les marges d'exploitation ont chuté à 42% alors qu'elles se situaient à 46% un an auparavant. La croissance du chiffre d'affaires de Facebook est ressortie à 25%, mieux que la hausse de 23% prévue par le consensus. "Le chiffre d'affaires de Facebook a progressé de 25%, ce qui représente la hausse la plus faible de son histoire. C'est la quatrième fois consécutive que le géant des réseaux sociaux publie une croissance inférieure à 30%", souligne Jesse Cohen, analyste chez Investing.com. Facebook est depuis trois ans dans les radars des organismes de régulation mais aussi de ses utilisateurs qui s'intéressent de plus en plus à l'usage qui est fait de leurs données personnelles. On lui reproche aussi son rôle dans la diffusion d'informations biaisées et d'avoir contribué à fausser certains scrutins, qu'il s'agisse de la présidentielle qui a amené Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis ou du référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Le groupe a toutefois enregistré une hausse de ses utilisateurs quotidiens à 1,66 milliard, contre 1,65 milliard anticipé dans le consensus Refinitiv I/B/E/S. Les ventes publicitaires ont quant à elles augmenté de 25% à 20,74 milliards, un montant supérieur 20,52 milliards prévus. Le bénéfice net s'est inscrit à 7,35 milliards, 2,56 dollars par action, au cours des trois mois au 31 décembre, contre 6,88 milliards, 2,38 dollars par titre un an auparavant. Les analystes tablaient sur 2,52 dollars. (Munsif Vengattil à Bangalore et Katie Paul à San Francisco; version française Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +2.50%