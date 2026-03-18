Facebook de Meta dévoile un programme de création de trois mois pour faire face à YouTube et TikTok

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Facebook, propriété de Meta META.O , a lancé mercredi un nouveau programme de monétisation pour les créateurs établis, conçu pour leur offrir une portée accrue et une rémunération garantie pendant trois mois sur les bobines éligibles, afin de mieux concurrencer les rivaux TikTok et YouTube.

Les entreprises de médias sociaux ont essayé d'attirer davantage de créateurs sur leurs plateformes, car le contenu vidéo stimule l'engagement des utilisateurs dans un marché encombré et permet d'obtenir une plus grande part des budgets publicitaires.

Voici les détails du programme "Creator Fast Track" de Facebook:

* Dans le cadre de ce programme, les créateurs ayant au moins 100 000 followers sur Instagram, TikTok ou YouTube peuvent gagner 1 000 dollars par mois, tandis que ceux qui ont plus d'un million de followers sur l'une de ces plateformes peuvent prétendre à 3 000 dollars par mois, a indiqué l'entreprise.

* Meta précise que les participants au programme bénéficieront également d'un accès immédiat au programme de monétisation de contenu de Facebook, ce qui leur permettra de gagner plus que la rémunération garantie et de continuer à monétiser leur contenu à l'issue de la période de trois mois.

* Facebook a versé aux créateurs de contenu près de 3 milliards de dollars dans le cadre de ses programmes de monétisation des créateurs en 2025, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente.

* YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O , offre également aux créateurs un programme de monétisation, permettant aux créateurs qualifiés de gagner des revenus grâce aux publicités, aux abonnements et aux paiements des fans.

* Meta a déclaré que le nombre de créateurs gagnant plus de 10 000 dollars par an sur Facebook a augmenté de plus de 30 % d'une année sur l'autre.