Face à la baisse des marchés, la cavalerie arrive

Les banques centrales commencent déjà à prendre des mesures pour soutenir l'économie. (© Adobestock)

Les autorite?s promettent des mesures mone?taires et budge?taires fortes face a? des marche?s te?tanise?s par l'épidémie de coronavirus.

Alors que la propagation du coronavirus menace de?sormais de virer a? la pande?mie mondiale, la contagion de la peur est de?ja? bien la?. La volatilite? s'est empare?e des indices boursiers.

Aux E?tats-Unis, le S&P 500 a la?che? 11% depuis le 19 fe?vrier et le Dow Jones 12%. En Europe, le CAC 40 abandonne 11%, Londres 8,5% et Francfort 12%. Si la baisse domine clairement, les se?ances de rebond sont tout aussi spectaculaires, a? l'image du 2 mars dernier ou? le Dow Jones a repris 5,1%, signant le onzie?me gain plus important de l'histoire en points engrange?s.

L'origine de ce sauve-qui-peut ? L'incertitude et la peur. Carmignac parle de cygne noir. L'e?conomiste Nouriel Roubini, surnomme? docteur Doom, e?voque un possible krach de 40% sur les indices ame?ricains...

Cette amorce de panique provoque une rue?e sur les actifs dits sans risque. Les taux des emprunts d'E?tat a? 10 ans sont tombe?s a? -0,35% pour la France et -0,65% co?te? allemand. Outre-Atlantique, les records s'enchai?nent. Le rendement du T-bond est passe? en milieu de semaine sous le seuil de 1%. Du jamais vu !

La Fed manque sa cible

De?s lors, les investisseurs guettent les interventions des autorite?s politiques et mone?taires pour contenir les effets de la crise sanitaire sur les e?conomies mondiales.

La Re?serve fe?de?rale ame?ricaine a de?gaine? de fac?on spectaculaire, mardi 3