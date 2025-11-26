Fabio Rinaldi nommé directeur général de Mr.Bricolage
'Dès janvier 2026, Fabio Rinaldi ira à la rencontre des magasins du réseau et des différentes entités du groupe, afin d'échanger avec nos adhérents et les équipes, et accompagner le lancement et la mise en oeuvre du plan stratégique Puissance 1000', précise la chaine.
Fabio Rinaldi dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le bâtiment, le matériel électrique et les réseaux de distribution spécialisés, d'abord au sein du groupe Legrand et de ses filiales, puis comme président du directoire de BigMat France.
