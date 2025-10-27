F5 prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de cybersécurité F5
FFIV.O a prévu lundi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, citant la perturbation à court terme des cycles de vente suite à la récente violation de la cybersécurité au sein de l'entreprise.
F5 s'attend à un chiffre d'affaires du premier trimestre compris entre 730 et 780 millions de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 791 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.
