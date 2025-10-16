F5 poursuit son déclin après une violation de la cybersécurité

** Les actions du fournisseur de cybersécurité F5 FFIV.O chutent de ~8 à $305.76

** L'action chute pour la deuxième journée consécutive, atteignant son niveau le plus bas depuis un mois

** FFIV a révélé un piratage par un État-nation mercredi, mais a déclaré que la violation n'avait pas affecté ses opérations

** Bloomberg a rapporté mercredi en fin de journée que le piratage de F5 a été attribué à des pirates chinois soutenus par l'État

** Les représentants de F5 ont déclaré aux clients que les pirates étaient dans son réseau depuis au moins 12 mois - rapport Bloomberg

** 2 des 14 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note de "vendre" ou plus, 11 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a un PT médian de 339,77 $ - LSEG

** En incluant les pertes de la séance, l'action est en hausse de ~22% depuis le début de l'année