 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 138,00
-0,62%
Indices
Chiffres-clés

F5 poursuit son déclin après une violation de la cybersécurité
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du fournisseur de cybersécurité F5 FFIV.O chutent de ~8 à $305.76

** L'action chute pour la deuxième journée consécutive, atteignant son niveau le plus bas depuis un mois

** FFIV a révélé un piratage par un État-nation mercredi, mais a déclaré que la violation n'avait pas affecté ses opérations

** Bloomberg a rapporté mercredi en fin de journée que le piratage de F5 a été attribué à des pirates chinois soutenus par l'État

** Les représentants de F5 ont déclaré aux clients que les pirates étaient dans son réseau depuis au moins 12 mois - rapport Bloomberg

** 2 des 14 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note de "vendre" ou plus, 11 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a un PT médian de 339,77 $ - LSEG

** En incluant les pertes de la séance, l'action est en hausse de ~22% depuis le début de l'année

Valeurs associées

F5
295,3500 USD NASDAQ -10,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: la croissance a ralenti à 4,8% au 3e trimestre (panel AFP)
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:10 

    La Chine devrait annoncer lundi que sa croissance s'est tassée au troisième trimestre, au plus bas depuis un an, selon les prévisions d'un groupe d'économistes interrogés par l'AFP, un nouveau signal préoccupant pour son économie. Le géant asiatique peine à se ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank