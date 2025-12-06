Manchester City met la pression sur Arsenal, Rayan Cherki place un splendide coup du foulard
La bonne opération du week-end.
Avec la défaite d’Arsenal en début d’après-midi face à Aston Villa (2-1), Manchester City avait un gros coup à jouer ce samedi. Face à une équipe de Sunderland qui lorgne sur les places européennes, les hommes de Pep Guardiola ne se sont pas loupés en signant une large victoire (3-0). De quoi mettre la pression sur les Gunners , en tête avec 33 points, qui ne comptent plus que deux unités d’avance sur les Cityzens .…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
