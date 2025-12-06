 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City met la pression sur Arsenal, Rayan Cherki place un splendide coup du foulard
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 17:58

Manchester City met la pression sur Arsenal, Rayan Cherki place un splendide coup du foulard

Manchester City met la pression sur Arsenal, Rayan Cherki place un splendide coup du foulard

La bonne opération du week-end.

Avec la défaite d’Arsenal en début d’après-midi face à Aston Villa (2-1), Manchester City avait un gros coup à jouer ce samedi. Face à une équipe de Sunderland qui lorgne sur les places européennes, les hommes de Pep Guardiola ne se sont pas loupés en signant une large victoire (3-0). De quoi mettre la pression sur les Gunners , en tête avec 33 points, qui ne comptent plus que deux unités d’avance sur les Cityzens .…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank