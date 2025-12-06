 Aller au contenu principal
Un concurrent humilié, un triplé pour Kane et une masterclass d'Olise : un samedi normal pour le Bayern en Bundesliga
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 17:38

Avant ce samedi, Stuttgart était encore invaincu à domicile en championnat, avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs. Mais ça, c’était avant de croiser la route du grand méchant Bayern Munich de Vincent Kompany. Ce samedi, le Rekordmeister a poursuivi sa balade de santé en Bundesliga en collant une gifle violente aux Souabes (0-5).

Peu mis en difficulté sur l’ensemble de la rencontre, les Bavarois n’ont pas attendu bien longtemps avant de prendre les commandes. Dès la onzième minute de jeu, Konrad Laimer ouvrait le score d’une splendide Madjer après un service de Michael Olise (0-1, 11 e ). Dans un autre style, Harry Kane a lui aussi trouvé les filets de belle manière, en expédiant une frappe lointaine parfaitement dans le petit filet (0-2, 66 e ).…

L'offre BoursoBank