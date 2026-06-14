F1-Hamilton donne sa première victoire à Ferrari, Antonelli contraint à l'abandon

par Alan Baldwin

Lewis Hamilton a célébré dimanche avec beaucoup d'émotion une première et historique victoire avec Ferrari au Grand Prix de Formule Un de Barcelone, mettant fin à une série de cinq succès pour l'italien Kimi Antonelli et devenant, à 41 ans, le plus vainqueur le plus âgé d'une épreuve depuis l'australien Jack Brabham en 1970.

C'est la première fois que le pilote britannique gagne un grand prix depuis le GP de Belgique en 2024, alors au volant d'une Mercedes. C'est sa septième victoire sur le circuit espagnol et la 106e victoire en tout pour le septuple champion du monde.

Kimi Antonelli, leader du championnat à seulement 19 ans, a été contraint à l'abandon à cinq tours de la fin à cause d'un problème électrique sur sa Mercedes, alors qu'il faisait la course en deuxième position. C'est son premier revers dans une saison démarrée sur les chapeaux de roues.

(Alan Baldwin, version française Gilles Guillaume)