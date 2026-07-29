Sepp Blatter s’attaque à son tour à Gianni Infantino

Quand on en vient à être d’accord avec Sepp Blatter, c’est que la crise est proche. Le torchon continue de bruler entre l’ancien président de la FIFA et son successeur, Gianni Infantino. Alors que ce dernier compte vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, il s’est attiré les foudres de nombreux acteurs du football mondial : l’UEFA, la FIFPro, la Fédé française…

Un grand défenseur du foot romantique

Blatter s’est joint volontiers au cortège. Auprès de l’agence de presse Reuters, celui dont l’amour pour la forme la plus pure du foot reste à prouver estime que ce sport « n’appartient à aucune individualité ou institution. Il appartient au peuple ». Tombé pour corruption, le Suisse assure que le football « perdrait son âme » en se transformant en « structure entrepreneuriale à but lucratif » .…

EL pour SOFOOT.com