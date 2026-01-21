 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

F/m Investments demande l'approbation de la SEC pour tokeniser les parts de l'ETF sur les bons du Trésor
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

F/m Investments a déclaré mercredi que le gestionnaire d'actifs a déposé une demande auprès d'un régulateur pour obtenir l'approbation d'enregistrer la propriété des parts tokenisées de son ETF sur les bons du Trésor américain à 3 mois (TBIL) sur une blockchain autorisée.

Le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis s'inscrit dans le cadre des efforts croissants déployés par les gestionnaires d'actifs et les bourses pour introduire la tokenisation sur les marchés traditionnels, alors même que les régulateurs américains évaluent comment le règlement et la tenue de registres basés sur la blockchain peuvent fonctionner dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières en vigueur depuis longtemps.

Le secteur affirme que les actions tokenisées - des instruments basés sur la blockchain qui suivent les actions traditionnelles - pourraient révolutionner les marchés boursiers en permettant des échanges 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un règlement instantané, en stimulant la liquidité et en réduisant les coûts de transaction.

"La tokenisation arrive sur les marchés des valeurs mobilières, que nous déposions cette demande ou non", a déclaré Alexander Morris, directeur général de F/m Investments.

"La question est de savoir si elle se produit à l'intérieur du cadre réglementaire sur lequel les investisseurs s'appuient depuis 85 ans, ou sans cet ensemble de protections pour les investisseurs."

Coinbase COIN.O , le plus grand échange de crypto-monnaies américain, a précédemment demandé l'autorisation à la SEC d'offrir des "actions tokenisées" à ses clients, tandis que Nasdaq NDAQ.O travaille avec les régulateurs américains pour introduire la négociation de titres tokenisés.

Cependant, F/m demande l'autorisation d'appliquer la structure à un ETF enregistré, les parts tokenisées portant le même CUSIP - l'identifiant unique du titre - ainsi que des droits, des frais et des privilèges de vote identiques pour les investisseurs.

Si la SEC approuve la demande, la structure permettrait à TBIL d'opérer à la fois sur les systèmes de courtage traditionnels et sur les plateformes numériques natives, sensibles aux jetons, en utilisant une seule catégorie d'actions, sans aucune modification de l'objectif d'investissement de l'ETF, du portefeuille, de l'indice ou des mécanismes négociés en bourse.

"Contrairement aux stablecoins ou aux jetons numériques non enregistrés - qui ne peuvent généralement pas garantir un soutien par des actifs traditionnels - l'approche de F/m maintient fermement les parts tokenisées dans le cadre de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940", a déclaré la société dans un communiqué.

Devises

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
226,9300 USD NASDAQ -0,35%
NASDAQ
98,7700 USD NASDAQ +1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street dans le vert après les commentaires de Trump sur le Groenland
    Wall Street dans le vert après les commentaires de Trump sur le Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 23:43 

    par David French La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, dans le sillage de l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cadre ‍d'entente à propos du Groenland, écartant la perspective de droits de douane américains supplémentaires contre plusieurs ... Lire la suite

  • Des fleurs déposées devant un portrait de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'une cérémonie dans un temple, un an après sa mort, le 8 juillet 2023 à Tokyo ( AFP / Philip FONG )
    Japon: le meurtrier de l'ex-Premier ministre Abe condamné à la prison à vie
    information fournie par AFP 21.01.2026 22:45 

    Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a été condamné à la prison à vie, mercredi, plus de trois ans après cet assassinat en plein jour qui avait provoqué une onde de choc mondiale. M. Yamagami, 45 ... Lire la suite

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street rebondit, rassurée sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 22:37 

    Après sa forte chute de la veille, la Bourse de New York a inversé la tendance mercredi, poussée par la volte-face de Donald Trump sur le Groenland, qui a suspendu ses menaces douanières contre plusieurs pays européens. L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,16%,

  • Donald Trump s'exprime à Davos le 21 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Groenland: Trump lève subitement ses menaces et annonce un "cadre" d'accord
    information fournie par AFP 21.01.2026 22:28 

    Après des semaines de déclarations plus agressives les unes que les autres, Donald Trump a subitement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland et levé ses menaces douanières autant que militaires. Le président américain a refusé de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank