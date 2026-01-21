F/m Investments demande l'approbation de la SEC pour tokeniser les parts de l'ETF sur les bons du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

F/m Investments a déclaré mercredi que le gestionnaire d'actifs a déposé une demande auprès d'un régulateur pour obtenir l'approbation d'enregistrer la propriété des parts tokenisées de son ETF sur les bons du Trésor américain à 3 mois (TBIL) sur une blockchain autorisée.

Le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis s'inscrit dans le cadre des efforts croissants déployés par les gestionnaires d'actifs et les bourses pour introduire la tokenisation sur les marchés traditionnels, alors même que les régulateurs américains évaluent comment le règlement et la tenue de registres basés sur la blockchain peuvent fonctionner dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières en vigueur depuis longtemps.

Le secteur affirme que les actions tokenisées - des instruments basés sur la blockchain qui suivent les actions traditionnelles - pourraient révolutionner les marchés boursiers en permettant des échanges 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un règlement instantané, en stimulant la liquidité et en réduisant les coûts de transaction.

"La tokenisation arrive sur les marchés des valeurs mobilières, que nous déposions cette demande ou non", a déclaré Alexander Morris, directeur général de F/m Investments.

"La question est de savoir si elle se produit à l'intérieur du cadre réglementaire sur lequel les investisseurs s'appuient depuis 85 ans, ou sans cet ensemble de protections pour les investisseurs."

Coinbase COIN.O , le plus grand échange de crypto-monnaies américain, a précédemment demandé l'autorisation à la SEC d'offrir des "actions tokenisées" à ses clients, tandis que Nasdaq NDAQ.O travaille avec les régulateurs américains pour introduire la négociation de titres tokenisés.

Cependant, F/m demande l'autorisation d'appliquer la structure à un ETF enregistré, les parts tokenisées portant le même CUSIP - l'identifiant unique du titre - ainsi que des droits, des frais et des privilèges de vote identiques pour les investisseurs.

Si la SEC approuve la demande, la structure permettrait à TBIL d'opérer à la fois sur les systèmes de courtage traditionnels et sur les plateformes numériques natives, sensibles aux jetons, en utilisant une seule catégorie d'actions, sans aucune modification de l'objectif d'investissement de l'ETF, du portefeuille, de l'indice ou des mécanismes négociés en bourse.

"Contrairement aux stablecoins ou aux jetons numériques non enregistrés - qui ne peuvent généralement pas garantir un soutien par des actifs traditionnels - l'approche de F/m maintient fermement les parts tokenisées dans le cadre de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940", a déclaré la société dans un communiqué.