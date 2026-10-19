EyePoint va réduire de moitié ses effectifs après l'échec d'un médicament expérimental lors d'un deuxième essai clinique de phase avancée

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(Ajout des fluctuations du cours de l'action et des commentaires des analystes)

EyePoint EYPT.O a annoncé lundi qu’elle allait supprimer environ 53 % de ses effectifs et mettre fin aux études sur son médicament expérimental destiné à traiter une maladie oculaire liée à l’âge, après l’échec d’un deuxième essai clinique de phase avancée.

Son titre a chuté de plus de 75 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* L'essai comparait le Duravyu d'EyePoint à l'Eylea, le médicament ophtalmologique phare d' REGN.O de Regeneron, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées

* Bien que les patients ayant reçu le Duravyu aient vu leur vision s’améliorer, le médicament n’a pas démontré une efficacité équivalente à celle du traitement standard pour préserver la vue, a déclaré EyePoint

* Selon un document réglementaire, la société comptait 214 employés à temps plein aux États-Unis au 27 février

* Cet échec fait suite à un revers similaire subi par en août, lorsque Duravyu n’avait pas atteint l’objectif principal dans une étude de phase avancée identique

* Debanjana Chatterjee, analyste chez JonesTrading, a déclaré qu’elle ne « voyait pas de voie réglementaire immédiate pour la DMLA humide malgré de solides résultats sur les critères d’évaluation secondaires », à la suite de ces échecs

* EyePoint prévoit de réduire seseffectifs etdemettre fin aux essais cliniques afin de réaliser une économie d’environ 30 millions de dollars par an, malgré des charges de licenciement s’élevant à environ 9 millions de dollars

* La société a ajouté qu’elle se concentrerait désormais sur le développement de Duravyu pour le traitement de l’œdème maculaire diabétique, une autre maladie rétinienne, dont les résultats d’essais cliniques de phase avancée sont attendus fin 2027