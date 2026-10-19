EyePoint s'effondre après un deuxième échec de son médicament contre une maladie oculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre d'EyePoint EYPT.O s'effondre de 76,9% à 69 centimes avant l'ouverture du marché

** La société indique que le deuxième essai clinique de phase avancée sur le Duravyu, un médicament expérimental contre les maladies oculaires, n’a pas atteint son objectif principal

** EYPT va supprimer environ 53% de ses effectifs et mettre fin prématurément à d’autres études de phase avancée sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide, avant même d’avoir achevé la deuxième année des essais

** La société prévoit de donner la priorité au développement de ce médicament en tant que traitement potentiel de l’œdème maculaire diabétique, qui entraîne une perte de vision

** La société estime disposer d’environ 118 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme au 30 septembre

** Le cours de l'action a chuté d'environ 84% depuis le début de l'année, à la dernière clôture