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EyePoint s'apprête à enregistrer une chute record après l'échec d'un médicament ophtalmologique expérimental à atteindre l'objectif de l'étude
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 16:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

17 août - ** Le titre du laboratoire pharmaceutique EyePoint

EYPT.O s'effondre de 71% à 4,17 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée et son plus bas niveau depuis avril 2025

** Les actions de son concurrent Ocular Therapeutix OCUL.O progressent de 8% à 10,79 dollars

** EYPT annonce que son médicament ophtalmologique expérimental Duravyu n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée le comparant à Eylea, le médicament ophtalmologique phare de Regeneron, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, l'une des principales causes de perte de vision

** Une analyse excluant neuf patients dont la perte de vision n’était pas liée à la DMLA humide montre que Duravyu a obtenu des résultats similaires à ceux d’Eylea - EYPT

** Duravyu réduit la charge thérapeutique de 42% par rapport à Eylea, soit environ deux injections en moins jusqu’à la semaine 56 – EYPT

** Selon les données, 54% des patients n’ont pas eu besoin d’injections supplémentaires jusqu’à la semaine 56, et 79% n’ont reçu aucune ou une seule injection supplémentaire

** Les données d’une deuxième étude de phase avancée sur la DMLA humide sont attendues au quatrième trimestre 2026; une demande d’autorisation auprès de la FDA est envisagée au premier semestre 2027

** Compte tenu de l'évolution du cours lors de la séance, l'action EYPT affiche une baisse d'environ 77% depuis le début de l'année, tandis que celle d'OCUL recule d'environ 11%

Valeurs associées

EYEPOINT
4,8700 USD NASDAQ -66,98%
OCULAR THERAPEUT
10,6500 USD NASDAQ +6,08%
REGENERON PHARMA
805,9300 USD NASDAQ +0,30%
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