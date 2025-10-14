 Aller au contenu principal
EyePoint Pharma chute après avoir annoncé une offre d'actions de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre -

** Les actions d'EyePoint Pharmaceuticals EYPT.O en baisse de 2,1 % dans les transactions prolongées

à 12,89 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** EYPT, basée à Watertown, Massachusetts, lance une offre d'actions de 150 millions de dollars ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour faire progresser le développement de son médicament, Duravyu, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (wet AMD) et l'œdème maculaire diabétique (DME), et pour soutenir les initiatives de développement de son pipeline à un stade plus précoce ** Elle annonce également le lancement du programme de phase 3 pour Duravyu dans l'œdème maculaire diabétique, une affection oculaire qui provoque une vision floue chez les personnes atteintes de diabète, avec un premier dosage prévu au premier trimestre 2026

** JP Morgan, Jefferies, Citigroup et Guggenheim Secs sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions

** EYPT a ~69 mln d'actions en circulation

** Les actions ont terminé mardi en baisse de 1,3 % à 13,16 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à environ 77 %

** Les 13 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 4 recommandations d'"achat fort", et leur prévision médiane est de 29,50 $, selon LSEG

Valeurs associées

EYEPOINT PHARMA
11,7300 USD NASDAQ -10,87%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
