EyePoint : les investisseurs voient rouge

EyePoint chute très lourdement à Wall Street dans les premiers échanges (-71,86%, à 4,42 dollars) après la publication des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III évaluant son implant intravitréen chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge sous forme humide (DMLA humide).

L'étude n'a pas atteint son critère principal d'évaluation, mais la société a souligné la solidité des critères secondaires et prépare un dépôt de dossier auprès des autorités sanitaires américaines (FDA) pour le premier semestre 2027.

L'essai a démontré la non-infériorité de Duravyu (d'EyePoint) par rapport à l'Aflibercept (le traitement de référence) sur la mesure de l'acuité visuelle. Toutefois, la non-infériorité a été démontrée en excluant une cohorte asymétrique de 4% des patients (9 sur 211) ayant subi une perte de vision non liée à la DMLA humide, explique la société.

EyePoint attend les résultats du second essai pivot de phase III au quatrième trimestre 2026. En cas de résultats concordants, elle soumettra sa demande auprès de la FDA.