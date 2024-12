ExxonMobil vise une croissance de 10% de ses bénéfices par an d'ici 2030

(AOF) - Dans son plan d'entreprise à l'horizon 2030 présenté hier, ExxonMobil indique s'attendre à générer un potentiel de croissance supplémentaire de 20 milliards de dollars de bénéfices et de 30 milliards de dollars de flux de trésorerie grâce à une gestion disciplinée des coûts et du capital. Elle prévoit d'augmenter ses bénéfices de 10 % en moyenne par et ses flux de trésorerie de 8%. Le groupe pétrolier envisage aussi de réaliser des économies de coûts structurels supplémentaires de 7 milliards de dollars.

Il vise à accroitre les synergies annuelles moyennes attendues de l'acquisition de Pioneer de plus de 50% à plus de 3 milliards de dollars.

En outre, ExxonMobil investira entre 27 et 29 milliards de dollars en 2025, puis de 28 à 33 milliards par an en 2026-2030 en vue de saisir des opportunités attrayantes à long terme, avec un taux de réinvestissement passant de 50 à 40% au cours de la période du plan.

