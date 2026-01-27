 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ExxonMobil veut développer son activité CCS aux Etats-Unis en 2026
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:58

Dans un point sur la capture et le stockage du carbone (CCS), ExxonMobil indique prévoir, en 2026, de commencer les opérations sur plusieurs projets au Texas et en Louisiane, et d'élargir ses capacités à capter les émissions de carbone sur les sources industrielles.

ExxonMobil commencera à capturer le CO2 depuis l'installation de traitement du gaz naturel New Generation Gas Gathering (NG3) en Louisiane, et lancera les opérations CCS avec ses clients Linde et Nucor cette année également.

Le géant énergétique prévoit aussi de prendre une décision finale d'investissement (FID) d'ici la fin de l'année en cours pour la création de son premier centre de données à faible émission de carbone (LCDC).

"La demande de données croît de façon exponentielle, et ExxonMobil est particulièrement capable de répondre à ce besoin grâce à une solution bas carbone utilisant la production d'électricité au gaz naturel, atténuée par le CCS", affirme-t-il.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
134,850 USD NYSE -0,07%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank