ExxonMobil veut développer son activité CCS aux Etats-Unis en 2026
ExxonMobil commencera à capturer le CO2 depuis l'installation de traitement du gaz naturel New Generation Gas Gathering (NG3) en Louisiane, et lancera les opérations CCS avec ses clients Linde et Nucor cette année également.
Le géant énergétique prévoit aussi de prendre une décision finale d'investissement (FID) d'ici la fin de l'année en cours pour la création de son premier centre de données à faible émission de carbone (LCDC).
"La demande de données croît de façon exponentielle, et ExxonMobil est particulièrement capable de répondre à ce besoin grâce à une solution bas carbone utilisant la production d'électricité au gaz naturel, atténuée par le CCS", affirme-t-il.
Valeurs associées
|134,850 USD
|NYSE
|-0,07%
