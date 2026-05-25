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ExxonMobil sollicite une autorisation environnementale pour un nouveau projet offshore en Guyane
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil a déposé une demande auprès de l'Agence de protection de l'environnement de la Guyane (EPA) afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter le gisement de gaz à condensats de Haimara, situé dans le bloc offshore de Stabroek, a annoncé dimanche l'agence.

Ce projet constituerait la neuvième exploitation du consortium dans ce bloc.

* Le projet comprend le forage et la complétion de puits, l'installation d'équipements sous-marins et de conduites de production, ainsi que la mise en service d'un navire de production, de stockage et de déchargement flottant (FPSO) nouvellement construit.

* L'EPA a estimé que le projet nécessitait une évaluation complète de l'impact environnemental avant qu'une décision puisse être prise.

* L'agence a invoqué des impacts environnementaux et socio-économiques potentiels importants et à long terme, compte tenu de l'ampleur et de la durée de l'activité proposée.

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2 commentaires

  • 25 mai 17:06

    Ce n'est pas la Guyane, mais le Guyana. Ils se trompent à chaque fois.

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