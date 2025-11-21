ExxonMobil relance son projet gazier géant au Mozambique, suspendu plusieurs années

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé le 20 novembre 2025 la reprise d'un projet au Mozambique ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe pétrolier américain ExxonMobil a annoncé jeudi la reprise de son projet d'exploitation gazière offshore au Mozambique, suspendu depuis plusieurs années à cause d'une insurrection jihadiste.

"Nous avons levé la force majeure concernant la zone 4 du projet de Rovuma LNG" --dans lequel ExxonMobil détient une participation indirecte de 25%--, a indiqué le groupe, affirmant que cette décision permettait de "rester sur la trajectoire" du projet dont la production devrait commencer en 2030.

Cette notion juridique est invoquée lorsque des conditions exceptionnelles empêchent la poursuite d'un chantier, et l'exécution des contrats qui y sont liés.

Une insurrection jihadiste dans la province du Cabo Delgado (nord du Mozambique) a fait plus de 6.200 morts depuis 2017, d'après l'ONG Acled, qui collecte des données sur les zones de conflit.

Mais c'est une offensive jihadiste dans la ville de Palma en mars 2021 (environ 800 morts d'après l'Acled), qui a poussé les groupes pétroliers à suspendre leurs projets respectifs dans la région.

D'après le site internet du groupe américain, la zone 4 est opérée par une société commune baptisée Mozambique Rovuma Venture (MRV).

Celle-ci est détenue à 70% par un consortium qui comprend ExxonMobil, l'Italien ENI et le Chinois CNPC, tandis que XRG (Abou Dhabi), KOGAS (Corée du Sud) et Empresa Nacional de Hidrocarbonetos détiennent 10% chacun.

"Nous travaillons avec nos partenaires et avec le gouvernement du Mozambique pour assurer la sécurité de nos employés et de nos infrastructures", a poursuivi le groupe de Spring (Texas).

Il a précisé que la planification était en cours de finalisation et que la décision finale d'investissement devrait intervenir dans le courant de l'année 2026.

- 18 millions de tonnes -

Le projet Rovuma LNG va "produire, liquéfier et distribuer du gaz naturel" par le biais de douze modules d'une capacité de 1,5 million de tonne par an (MTA) chacun, représentant une capacité totale de 18 millions de MTA par an, explique le groupe sur son site.

Carte du Mozambique localisant la province de Cabo Delgado et la ville de Palma ( AFP / Kun TIAN )

Il prévoit également la construction d'infrastructures à terre.

Darren Woods, patron d'ExxonMobil, a rencontré fin octobre le président du Mozambique Daniel Chapo au siège du groupe au Texas, ce qui a donné lieu à une "session très productive".

"Nous avons un très bon concept de projet sur lequel nous sommes en train d'avancer. La situation sécuritaire s'est grandement améliorée", avait-il déclaré le 31 octobre, ajoutant être en train de faire comme son concurrent TotalEnergies .

Le groupe français a en effet annoncé le 25 octobre avoir levé la force majeure et la reprise de son propre projet gazier - qui représente un investissement de 20 milliards de dollars - dans ce pays d'Afrique australe après quatre ans de suspension.

Il espère reprendre la production en 2029, sous réserve de l'approbation par le gouvernement de son nouveau plan.

Il a aussi réclamé au gouvernement du Mozambique une prolongation de dix ans de la concession et une compensation pour le surcoût lié au retard, qu'il chiffre à 4,5 milliards de dollars, selon une lettre dont l'AFP a obtenu copie le 26 octobre.

Questionné jeudi par l'AFP, ExxonMobil n'a pas indiqué s'il comptait également demander une contrepartie.

Le Mozambique a annoncé mercredi auditer les pertes causées par la suspension du projet du groupe français.

En janvier 2020, le président mozambicain d'alors, Filipe Nyusi, avait annoncé vouloir créer un fonds souverain destiné à investir dans l'économie du pays qui serait alimenté par les revenus promis par l'exploitation gazière.

De gigantesques réserves sous-marine de gaz se trouvent au large du Cabo Delgado et devaient à l'origine faire de Maputo l'un des principaux exportateurs au monde à l'horizon 2025.