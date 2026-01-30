 Aller au contenu principal
ExxonMobil : recul de 14,5% des bénéfices sur l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 14:24

Les bénéfices d'ExxonMobil pour l'ensemble de l'année 2025 se sont élevés à 28,8 milliards de dollars, soit un recul de 14,5% en glissement annuel. La baisse des bénéfices s'explique par la faiblesse des prix du pétrole brut et des marges dans le secteur de la chimie, une hausse de l'amortissement, des coûts liés à la croissance et une diminution des revenus d'intérêts.

Ces impacts ont été partiellement compensés par une croissance avantageuse des volumes, des économies de coûts structurels, une hausse des marges de raffinage de l'industrie et des effets de calendrier favorables.

Par action, le bénéfice ressort en 2025 à 6,70 USD contre 7,84 USD en 2024.

Les revenus annuels 2025 se replient aussi sur un an passant de 349,58 MdsUSD à 332,23 MdsUSD.

La société américaine pétrolière et gazière a généré un solide flux de trésorerie opérationnel de 52 MdsUSD en 2025, affichant un taux de croissance annuel composé d'environ 10% depuis 2019. Il s'élève à 55 MdsUSD en 2024.

Le flux de trésorerie disponible ( free cash flow ) s'est élevé à 26,1 MdsUSD en 2025 contre 34,6 MdsUSD en 2024.

Les distributions aux actionnaires, d'un montant de 37,2 MdsUSD, comprennent 17,2 MdsUSD de dividendes (soit le deuxième montant le plus élevé parmi les entreprises du S&P 500) et 20 MdsUSD de rachats d'actions.

ExxonMobil prévoit de racheter pour 20 MdsUSD d'actions d'ici 2026, sous réserve de conditions de marché raisonnables.

