ExxonMobil: les résultats 2T pâtissent de la baisse des cours du pétrole et du gaz

Les résultats du géant pétrolier américain ExxonMobil ont reculé au deuxième trimestre dans le sillage de la baisse des cours du pétrole et du gaz naturel, a annoncé le groupe vendredi, mais ils ont malgré cela dépassé les attentes du marché.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 81,50 milliards de dollars entre avril et juin, en baisse de 12,4% par rapport aux 93,06 milliards engrangés sur la même période un an plus tôt. Son bénéfice net a chuté de 23,4%, à 7,08 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, ce dernier ressort à 1,64 dollar contre 2,14 dollars un an plus tôt et 1,56 dollar attendu par le consensus des analystes de FactSet.

Ils tablaient aussi sur un chiffre d'affaires de 80,51 milliards de dollars et un bénéfice net de 6,79 milliards.

L'activité "upstream" (extraction et exploration) a "réalisé le second meilleur trimestre de production depuis la fusion entre Exxon et Mobil il y a plus de 25 ans", a souligné Darren Woods, patron d'ExxonMobil, cité dans un communiqué.

Par ailleurs, "le plan de réduction des coûts structurels a dépassé ses objectifs", a-t-il relevé, précisant que les coûts avaient été réduits de 13,5 milliards de dollars depuis 2019 sur un objectif de 18 milliards à l'échéance en 2030.

Selon Darren Woods, ExxonMobil a aussi lancé six de ses dix projets destinés à poursuivre cette cure, qui devraient lui permettre "d'améliorer son résultat de plus de 3 milliards de dollars en 2026 à changes constants".

Le géant de Spring (Texas) est parvenu à générer 11,5 milliards de dollars de trésorerie opérationnelle et à cumuler 5,4 milliards de trésorerie disponible.

Au cours du trimestre, il a distribué 9,2 milliards de dollars à ses actionnaires, dont 4,3 milliards sous forme de dividendes et 5 milliards de rachat d'actions. Le groupe dispose d'un budget annuel de 20 milliards de dollars uniquement pour ces rachats.

Il précise avoir notamment racheté, depuis mai 2024, environ 40% des actions qu'il avait émises dans le cadre de l'acquisition de Pioneer Natural Ressources

Cette opération lui a coûté 63 milliards de dollars, payés en actions, et la reprise d'une dette de 5 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action ExxonMobil gagnait 0,83%.