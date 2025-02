ExxonMobil: investit dans un projet de forage en Australie information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Exxon fait savoir que Esso Australia Resources, filiale d'ExxonMobil Australia, a annoncé un investissement de près de 200 millions de dollars dans le projet Kipper 1B qui permettra d'apporter un approvisionnement supplémentaire en gaz indispensable du bassin de Gippsland (Australie).



Le projet vise à forer et installer un puits sous-marin dans le champ de Kipper, et impliquera des mises à niveau importantes de la plate-forme West Tuna.



Kipper 1B fait suite à l'achèvement réussi du récent projet de compression de Kipper et du projet West Barracouta qui a été mis en service en 2021.



' Esso Australia continue d'investir dans de multiples projets qui garantissent que nos opérations de Gippsland maintiennent la production de gaz jusqu'aux années 2030 ', déclare Simon Younger, président d'ExxonMobil Australia.



Le forage du champ de Kipper devrait commencer plus tard cette année, fournissant ainsi des approvisionnements en gaz cruciaux au marché avant l'hiver 2026.







