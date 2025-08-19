 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,48
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ExxonMobil évolue sous ses moyennes mobiles avec pression vendeuse
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 14:20

(Zonebourse.com) - ExxonMobil a perdu 1% sur un mois et 1,4% sur trois mois, confirmant un repli prolongé qui atteint 9,7% sur un an. Cette évolution traduit une faiblesse récurrente du titre, incapable de reprendre une trajectoire constructive malgré des tentatives de stabilisation.

Les cours se situent nettement en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'un biais baissier bien ancré. La dynamique reste marquée par des pressions vendeuses persistantes, sans signal tangible de rééquilibrage.

Du côté des niveaux techniques, le support immédiat à 105,8 USD retient l'attention, avant 102,3 USD et 99,9 USD en renfort. Ces seuils structurent la zone de consolidation actuelle, avec des acheteurs attentifs à préserver ces paliers.

En contrepartie, une première résistance s'établit à 110,4 USD, suivie de 119,0 USD puis 124,8 USD, autant d'obstacles qui limitent les perspectives de reprise. L'ensemble dessine une configuration contrainte, où chaque rebond est rapidement contenu.

Notre scénario privilégie la poursuite d'un biais baissier tant que le titre reste en deçà des moyennes mobiles 20 et 50 jours et que la dynamique vendeuse domine. L'invalidation de cette lecture interviendrait uniquement en cas de franchissement clair de la résistance à 110,4 USD.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
106,695 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank