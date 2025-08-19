ExxonMobil évolue sous ses moyennes mobiles avec pression vendeuse information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 14:20









(Zonebourse.com) - ExxonMobil a perdu 1% sur un mois et 1,4% sur trois mois, confirmant un repli prolongé qui atteint 9,7% sur un an. Cette évolution traduit une faiblesse récurrente du titre, incapable de reprendre une trajectoire constructive malgré des tentatives de stabilisation.



Les cours se situent nettement en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'un biais baissier bien ancré. La dynamique reste marquée par des pressions vendeuses persistantes, sans signal tangible de rééquilibrage.



Du côté des niveaux techniques, le support immédiat à 105,8 USD retient l'attention, avant 102,3 USD et 99,9 USD en renfort. Ces seuils structurent la zone de consolidation actuelle, avec des acheteurs attentifs à préserver ces paliers.



En contrepartie, une première résistance s'établit à 110,4 USD, suivie de 119,0 USD puis 124,8 USD, autant d'obstacles qui limitent les perspectives de reprise. L'ensemble dessine une configuration contrainte, où chaque rebond est rapidement contenu.



Notre scénario privilégie la poursuite d'un biais baissier tant que le titre reste en deçà des moyennes mobiles 20 et 50 jours et que la dynamique vendeuse domine. L'invalidation de cette lecture interviendrait uniquement en cas de franchissement clair de la résistance à 110,4 USD.





Valeurs associées EXXON MOBIL 106,695 USD NYSE 0,00%