ExxonMobil évolue sous ses moyennes mobiles avec pression vendeuse
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 14:20
Les cours se situent nettement en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'un biais baissier bien ancré. La dynamique reste marquée par des pressions vendeuses persistantes, sans signal tangible de rééquilibrage.
Du côté des niveaux techniques, le support immédiat à 105,8 USD retient l'attention, avant 102,3 USD et 99,9 USD en renfort. Ces seuils structurent la zone de consolidation actuelle, avec des acheteurs attentifs à préserver ces paliers.
En contrepartie, une première résistance s'établit à 110,4 USD, suivie de 119,0 USD puis 124,8 USD, autant d'obstacles qui limitent les perspectives de reprise. L'ensemble dessine une configuration contrainte, où chaque rebond est rapidement contenu.
Notre scénario privilégie la poursuite d'un biais baissier tant que le titre reste en deçà des moyennes mobiles 20 et 50 jours et que la dynamique vendeuse domine. L'invalidation de cette lecture interviendrait uniquement en cas de franchissement clair de la résistance à 110,4 USD.
Valeurs associées
|106,695 USD
|NYSE
|0,00%
